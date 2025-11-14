アフリカは韓国の包括的協力相手　「未来経済フォーラム」ソウルで開催

【ソウル聯合ニュース】韓国国家基幹ニュース通信社の聯合ニュースと外交部傘下の韓・アフリカ財団は１４日午後、ロッテホテルソウル（ソウル市中区）で「２０２５未来経済フォーラム」を開催した。

「アフリカの再発見、共に飛躍する韓国」がテーマのフォーラムには、金正官（キム・ジョングァン）産業通商部長官、国会産業通商資源中小ベンチャー企業委員会の李喆圭（イ・チョルギュ）委員長、国会アフリカフォーラムの朴商赫（パク・サンヒョク）議員、大韓商工会議所の崔泰源（チェ・テウォン）会長（ＳＫグループ会長）など、政府、国会、企業、学会の関係者ら計約７００人が参加した。

聯合ニュースの黄大一（ファン・デイル）社長は開会のあいさつで、「アフリカ大陸が世界の生産および消費市場として急浮上している」として「アフリカは単純な商品交易を超え、インフラ、デジタル、エネルギー、資源、保健医療、そして文化を合わせた韓国の包括的協力対象になると期待している」と話した。

李在明（イ・ジェミョン）大統領は開会式に寄せた祝辞で「約１５億に達する人口、豊富な重要資源、そしてデジタル革新をけん引する若い世代を土台にアフリカは世界経済の新しい中心として浮かび上がっている」と指摘。また同フォーラムについて「韓国とアフリカの共生・協力の青写真を描く場」と期待した。

アフリカ大陸自由貿易圏（ＡｆＣＦＴＡ）のワムケレ・メネ事務局長は基調演説で、アフリカはもはや世界の辺境ではなく、世界の次の成長エンジンだとし、技術、資本、開発の経験を備えた韓国はアフリカにとって最高のパートナーだと強調した。