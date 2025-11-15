「亀尾ラーメン祭り」公式PR動画、黒塗りメークのコスプレで大炎上

【NEWSIS】慶尚北道亀尾市が主催した「亀尾ラーメン祭り」の公式PR動画が、黒人を侮辱する「ブラックフェイス（黒人でない人が黒人を演じるために肌を黒く塗るメーク）」の俳優が登場しているとして物議を醸している。

問題となった動画は、先月30日に亀尾市の公式ユーチューブアカウントに投稿された「2025年亀尾ラーメン祭り 招待歌手特別ステージ－ラーメンとクオリョン（亀烏竜）」だ。

【写真】物議を醸した「亀尾ラーメン祭り」公式PR動画

動画は、韓国のアニメーション『赤ちゃん恐竜 ドゥーリー』に出てくる歌「ラーメンと九孔炭」のパロディーになっており、浅黒い肌とアフロヘアが特徴のキャラクター「マイコル」に扮（ふん）した俳優の姿が問題になった。

俳優の顔は全体が茶色いファンデーションで塗られ、唇の周りには大きな白い円が描かれており、頭には黒いアフロのかつらをかぶっている。

この動画は海外の掲示板型コミュニティーサイト「Reddit（レディット）」で共有されて騒動がさらに拡大した。あるユーザーが動画のリンクに「亀尾ラーメン祭りのPR動画に登場する『マイコル』のコスプレは、顔を黒塗りするメークで黒人を侮辱したものだ」と短いコメントを付けて投稿したのだ。

投稿には「韓国ではいまだにブラックフェイスが何を意味するのか全く理解されておらず、文化的な意味と歴史も共有されていない」「韓国人たちは既に何度も（ブラックフェイスについて）指摘されているのに、いまだに分からないのなら、わざと無知を装っているのだろう」などと厳しい反応が相次いだ。

韓国のネットでは「漫画のキャラクターをまねしたものであっても、これは明らかにブラックフェイスを取り入れたコスプレだ。同じ韓国人としてとても恥ずかしい」「民間企業ではなく公共機関がこんなことをするなんて、それ自体が批判されて当然だ」などと批判的な声が多かった。一方で「韓国人が韓国人のコスプレをしたのに何が問題なのか」という反応も見られた。

チョン・ウヨン記者