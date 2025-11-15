ソウル市の公共自転車「タルンイ」　会員数５００万人突破＝外国人の利用も増加

【ソウル聯合ニュース】韓国・ソウル市の公共自転車「タルンイ」の会員数が、累計５００万人を突破した。同市が１５日までに発表した。

カナダの公共自転車「ＢＩＸＩ（ビクシー）」にヒントを得たタルンイは２０１５年１０月にサービスが開始され、今年１０周年を迎えた。現在はソウル市内の約２８００の貸出所に約４万５０００台が配置されている。

昨年の利用件数は４３８５万件で、１０年前（１１万３０００件）に比べ４００倍に増えた。

１０年間の累計会員数は５０６万人、累計利用件数は約２億５０００万件で、ソウル市民が１人当たり２５回利用した計算になる。

ソウル市は、時間帯別の利用パターンを分析した結果、平日は出退勤時間、週末には午後の利用が多く、移動とレジャーにバランスよく活用されていると説明した。

また、ソウルを訪れる外国人観光客の増加に伴い、タルンイを利用する外国人も増加している。

今年１～９月の外国人のタルンイ利用件数は５万５９９件で、１９年同期（２万１６３件）の２．５倍に増加した。

外国人の利用が多い貸出・返却場所は汝矣ナル駅、ソウルの森管理事務所、トゥクソム漢江公園紫陽駅などだった。

漢江をはじめとする公園でタルンイを長時間利用する市民や観光客が増えているため、ソウル市は１３日から「３時間利用券」を新たに導入した。