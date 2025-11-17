APEC開催期間中に慶州で勤務していた韓国警察官、駐韓中国領事館に情報漏えいか

警察庁の現職警察官が、外事関連の情報や文書を駐韓中国領事館の関係者に提供した疑いで捜査を受けていることが16日までに分かった。

釜山警察庁安保捜査隊は今月初め、慶尚北道警察庁広域情報チームに所属していたこの警察官のスマートフォンなどを押収した。この警察官は5年ほど前に警察に任用されたという。

【写真】習近平主席が宿泊した慶州コーロンホテル…周辺には警察特攻隊の車両も

警察官は業務を通じて得た情報を釜山の駐韓中国領事館関係者に提供した疑いがある。慶尚北道警察庁は裁判所から令状発付を受け警察官のスマートフォンなどを押収し、また所属を情報関連以外の部署に異動させた。

警察などによると、この警察官は今月初めの時点で慶尚北道慶州を中心に外国人労働者やスパイ対策関連の情報収集業務を担当していたという。警察は国家情報院から関連情報の提供を受け、警察官が釜山の駐韓中国領事館関係者と随時電話で連絡を取り合っていた事実を突き止めた。

警察とその周辺では「今月初めに慶州で開催されたAPEC（アジア太平洋経済協力会議）サミット関連情報をこの警察官が中国側に提供したことが問題になったのでは」との声が相次いでいる。今回のAPECサミットには米国のトランプ大統領や中国の習近平国家主席なども出席した。当時慶州とその周辺では反中デモなどが行われたが、問題の警察官と中国領事館の関係者がこれらを巡る情報をやりとりしたかは確認されていない。

釜山警察庁のある関係者は「押収したスマートフォンに対してデジタルフォレンジック（電磁記録解析）を行っている」と明かした一方で「具体的な捜査状況についてはコメントできない」として詳しい説明は避けた。

問題の警察官は現在体調不良を理由に休暇を取っており、容疑については否認しているという。慶尚北道警察庁関係者は「警察官から直接話を聞いたところ、外事業務関連で中国領事館の関係者と電話で話をしたことは認めたが、国益を害する行為はしていないと主張している」「正確な事実関係は現在把握中で、その結果に基づいて必要な対応を取りたい」とコメントした。

