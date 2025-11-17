「ＫＰＯＰ！ガールズ」ＯＳＴ　ビルボード３位＝ＴＸＴヨンジュンが初登場１０位

【ソウル聯合ニュース】米ビルボードが１６日（現地時間）に発表した最新チャートの予告記事によると、米動画配信大手ネットフリックスの人気アニメ映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」のオリジナル・サウンドトラック（ＯＳＴ）がメインアルバムチャート「ビルボード２００」で前週から１ランク下落の３位を記録した。

先月に同チャートで通算２回目の１位を記録したこのアルバムは、テイラー・スウィフトの新譜「Ｔｈｅ Ｌｉｆｅ ｏｆ ａ Ｓｈｏｗｇｉｒｌ」に首位の座を奪われた後、前週まで５週連続で２位だった。

ビルボード２００は、週ごとに従来の形態で販売されたアルバム数（トラディショナル・アルバム・セールス）、ストリーミング再生数をアルバム数に換算したストリーミング・イクイバレント・アルバム（ＳＥＡ）、収録曲ごとのダウンロード数をアルバム数に換算したトラック・イクイバレント・アルバム（ＴＥＡ）を合算して順位を決める。「ＫＰＯＰ！ガールズ」ＯＳＴは前週より１１％減の７万５０００枚相当のユニット数を獲得した。

また男性グループ、ＴＯＭＯＲＲＯＷ Ｘ ＴＯＧＥＴＨＥＲ（ＴＸＴ、トゥモロー・バイ・トゥギャザー）のヨンジュンのファーストソロアルバム「ＮＯ ＬＡＢＥＬＳ：ＰＡＲＴ ０１」はビルボード２００で１０位に初登場した。

このアルバムは２万９０００枚相当のユニット数を記録。トラディショナル・アルバム・セールスは２万７０００枚で、今週の「トップアルバムセールス」チャートで１位を獲得した。ＳＥＡユニットは２０００、ＴＥＡユニットは微々たる水準だった。