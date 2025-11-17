李大統領　アフリカ・中東４カ国歴訪に出発＝Ｇ２０首脳会議出席へ

【ソウル聯合ニュース】韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は１７日午前、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）に向け京畿道・城南のソウル空港（軍用空港）を出発した。南アフリカ共和国で開催される主要２０カ国・地域（Ｇ２０）首脳会議に合わせ、１７～２６日の日程でアフリカと中東の４カ国を歴訪する。

米国との関税・安全保障交渉が妥結したことを踏まえ、中東やアフリカへと外交を多角化する狙いだ。

李大統領は１７～１９日にＵＡＥを訪問し、ムハンマド大統領と会談。人工知能（ＡＩ）や防衛産業協力に関する了解覚書（ＭＯＵ）を締結する。両国の財界人の協力を模索するビジネス・ラウンドテーブルにも出席する。

その後、エジプトを訪れ、２０日にシシ大統領と首脳会談を行う。また、カイロ大で演説する。

２１～２３日には南アフリカ共和国を訪問し、Ｇ２０首脳会議に出席する。Ｇ２０会議では包容的かつ持続可能な成長や気候変動・災害、公正な未来などについて議論する。韓国が主導する中堅５カ国（韓国、メキシコ、インドネシア、トルコ、オーストラリア）による機構（ＭＩＫＴＡ）首脳との会談も予定している。

最後の訪問先のトルコではエルドアン大統領と首脳会談を開き、両国の協力強化について議論する。

２６日に帰国の途に就く。