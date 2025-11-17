記事入力 : 2025/11/17 14:57

イム・ヒョンジュと松任谷由実　国交正常化６０年記念曲発売へ

【ソウル聯合ニュース】韓国のポップオペラのテノール歌手、イム・ヒョンジュと日本を代表するシンガーソングライターの松任谷由実が韓日国交正常化６０周年を記念し、新曲「そして誰もいなくなった（Ａｎｄ　Ｎｏ　Ｏｎｅ　Ｗａｓ　Ｔｈｅｒｅ）」の韓日バージョンをそれぞれリリースする。イム・ヒョンジュの所属事務所が１７日、伝えた。

　イム・ヒョンジュが歌うのは松任谷由実が作詞・作曲した曲の韓国語バージョンで、訳詞は作詞家のハメリとイム・ヒョンジュが手掛けた。

　日本語版は松任谷由実の４０枚目のオリジナルアルバムに収録され、１８日の発売と同時に韓国語版も公開される。

　イム・ヒョンジュと松任谷由実はこの曲で、「信頼と愛だけが人間を救うことができる」という平和のメッセージを伝える。

　２人がタッグを組むのは２００５年の愛知万博公式テーマソング「Ｓｍｉｌｅ　ａｇａｉｎ」以来２０年ぶり。イム・ヒョンジュは２００４年に発売した日本デビューアルバムで松任谷由実の代表曲「春よ、来い」をカバーした。

　所属事務所によると、昨年１２月に松任谷由実がイム・ヒョンジュにこの曲を歌うことを提案し、今回のプロジェクトが実現したという。

　イム・ヒョンジュは、松任谷由実は「日本の母」のような存在で自身の音楽キャリアに大きな影響力を与えてくれたとし、「今回２０年ぶりに意味深いプロジェクトができることになり心より感謝し、幸せに思っています」とコメントした。

聯合ニュース
