「コンテンツＩＰマーケット」　２５日にソウルで開幕＝知的財産の映像化など模索

【ソウル聯合ニュース】韓国文化体育観光部と韓国コンテンツ振興院は１７日、ソウルの総合展示場・ＣＯＥＸで２５～２７日に「コンテンツＩＰマーケット２０２５」を開催すると発表した。

２０２２年から開催されているコンテンツＩＰマーケットは、ウェブトゥーン（縦スクロール漫画）、映画、ドラマ、音楽などコンテンツ産業の全分野の主要企業が集まり、コンテンツＩＰ（知的財産）の映像化や商品化、海外進出や異業種との協業などを模索するビジネスイベントだ。

今年は「コンテンツＩＰ、境界なき無限拡張」をテーマに開かれ、コンテンツやプラットフォーム、流通、メーカーなど国内外の９０社が参加する。

初日の２５日には総合エンターテインメント企業、ＨＹＢＥ（ハイブ）のキム・テホ最高執行責任者（ＣＯＯ）などが基調演説を行うほか、「２０２５大韓民国コンテンツ大賞」ストーリー部門の授賞式も行われる。

２６日には米動画配信大手ネットフリックスの人気アニメ映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」とウェブトゥーンＩＰをテーマに、専門家による討論が行われる。

最終日の２７日には「新規キャラクターＩＰ企画開発公募」の授賞式が開かれるのに続き、大手法律事務所の金・張法律事務所の弁護士が講演を行う。

期間中には参加企業とバイヤーの商談が行われるブースが設けられ、参加企業のコンテンツＩＰの成果を展示するプログラムも開催される。