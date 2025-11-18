ソウルのガソリン価格　９カ月ぶり高水準＝年末の物価負担拡大

【ソウル聯合ニュース】韓国・ソウルのガソリン価格が１８日、約９カ月ぶりに１リットル当たり１８００ウォン（約１９０円）を超えた。国際原油価格の上昇、ウォン安ドル高、油類税の一部還元などが重なり、原油価格上昇を機に物価上昇圧力が強まる恐れがあるとの懸念も出ている。

韓国石油公社の油類情報システムによると、１８日午後３時時点のソウルのガソリンスタンドのガソリンの平均販売価格は１リットル当たり１８０１．０ウォンで前日に比べ４．２７ウォンの上昇となっている。ソウルは地域別価格が最も高く、全国のガソリン平均価格は前日比３．６６ウォン上昇の１７２９．６６ウォンだった。

ソウルのガソリン価格が１８００ウォンを超えたのは２月６日（１８００．６４ウォン）以来、約９カ月ぶり。このままだと今年最高値１８０７．９６ウォン（１月２８日）も更新される見通しだ。

軽油の平均販売価格も上昇している。全国の平均価格は４．７１ウォン上昇の１リットル１６３６．１３ウォン、ソウルは５．４８ウォン上昇の１７０９．７５ウォンだった。

最近、国内原油価格は３週連続で上昇している。国際原油価格の反騰やウォン安が重なり、原油の輸入単価上昇の影響を受けた。

業界では国際原油価格が明確に下落に転じない限り、当分は国内原油価格の上昇が続く可能性が高いとみている。

年末の需要増加や為替の変動性も下押し要因を制限しており、消費者の負担はさらに大きくなる見通しだ。

大韓石油協会の関係者は「冬の暖房の需要増加に国際的な石油製品の需給不安定などが重なり、国際原油価格の上昇幅が大きくなっている」とし、当分は原油価格の上昇傾向が続く可能性が高いとの見方を示した。