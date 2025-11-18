韓国政府の米ファンドへの賠償金支払い　紛争解決機関が取り消し　

【ソウル聯合ニュース】韓国外換銀行（現ハナ銀行）の売却を巡り米投資ファンドのローンスターが韓国政府に賠償を求めた紛争案件で、韓国政府に２億１６５０万ドル（約３３６億円）の賠償を命じた世界銀行グループ・投資紛争解決国際センター（ＩＣＳＩＤ）の仲裁判断が取り消された。金民錫（キム・ミンソク）首相が１８日に記者会見を開いて明らかにした。

韓国法務部の関係者は「勝訴の決定打になったのは、仲裁の過程で重大な手続き違反があったとの韓国政府の申し立てが受け入れられたこと」と説明した。

賠償金と利子の支払い義務が取り消されたことで、約４０００億ウォン（約４２４億円）の拠出が消滅し、ローンスターは韓国政府が負担してきた訴訟費用約７３億ウォンを３０日以内に支払わなければならないという。

ローンスターは２００３年に韓国外換銀行の株式を１兆３８３４億ウォンで取得。複数企業との間で同銀の売却交渉を行った末、１２年に韓国・ハナ金融持ち株に３兆９１５７億ウォンで売却した。その過程で韓国政府が不当に介入したために４６億７９５０万ドルの損害が発生したとして同年、投資家対国家の紛争解決（ＩＳＤＳ）条項に基づきＩＣＳＩＤに仲裁を申し立てた。

ＩＣＳＩＤは２２年８月３１日、韓国政府に対しローンスターに２億１６５０万ドルを支払うよう命じる裁定を出した。これはローンスターが請求した額の約４．６％にあたる。

ローンスター側は賠償金が十分ではないとし、２３年７月に裁定の取り消しを申請。韓国政府も裁定を不服とし、同年９月に取り消しと執行停止を申請していた。