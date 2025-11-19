［韓流］「ＫＰＯＰ！ガールズ」挿入歌　ビルボードメインチャートで４週連続２位

【ソウル聯合ニュース】米ビルボードが１８日（現地時間）に発表した最新チャートによると、米動画配信大手ネットフリックスの人気アニメ映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」のオリジナル・サウンドトラック（ＯＳＴ）収録曲のうち、劇中に登場するＫ―ＰＯＰガールズグループ、ＨＵＮＴＲ／Ｘ（ハントリックス）が歌う「Ｇｏｌｄｅｎ」など計８曲がメインシングルチャート「ホット１００」にランクインした。

「Ｇｏｌｄｅｎ」が４週連続で２位を記録したほか、「Ｓｏｄａ Ｐｏｐ」が１５位、「Ｙｏｕｒ Ｉｄｏｌ」が２４位、「Ｈｏｗ Ｉｔ'ｓ Ｄｏｎｅ」が２７位、「Ｗｈａｔ Ｉｔ Ｓｏｕｎｄｓ Ｌｉｋｅ」が３２位、ＨＵＮＴＲ／Ｘの「Ｔａｋｅｄｏｗｎ」が４３位、「Ｆｒｅｅ」が４４位、韓国女性グループ、ＴＷＩＣＥ（トゥワイス）のジョンヨン、ジヒョ、チェヨンが歌った「Ｔａｋｅｄｏｗｎ」が９２位を記録した。

同サントラはメインアルバムチャート「ビルボード２００」で前週から１ランクダウンの３位だった。

ホット１００ではこのほか、グローバルガールズグループ、ＫＡＴＳＥＹＥ（キャッツアイ）の「Ｇａｂｒｉｅｌａ」が前週から２ランク上昇の３１位、ＴＷＩＣＥの「Ｓｔｒａｔｅｇｙ」が８７位に入った。

ビルボード２００では、男性グループ、ＴＯＭＯＲＲＯＷ Ｘ ＴＯＧＥＴＨＥＲ（ＴＸＴ、トゥモロー・バイ・トゥギャザー）のヨンジュンのファーストソロアルバム「ＮＯ ＬＡＢＥＬＳ：ＰＡＲＴ ０１」が１０位に初登場した。

ＫＡＴＳＥＹＥの「Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ Ｃｈａｏｓ」は３５位に入った。男性グループ、Ｓｔｒａｙ Ｋｉｄｓ（ストレイキッズ）の「ＫＡＲＭＡ」は４２位で前週より４４ランク上昇した。