「タンジ日報が民意のバロメーター」　共に民主・鄭清来代表の主張を国民の力が批判「陰謀論者・金於俊を基準にするのか」

【TV朝鮮】（アンカー）

韓国与党・共に民主党の鄭清来（チョン・チョンレ）代表が先日、初当選議員を対象にした講演で、左派系ジャーナリストでユーチューバーの金於俊（キム・オジュン）氏が立ち上げたインターネット・コミュニティー・サイトを「民意の尺度だ」と主張しました。このコミュニティー・サイトは与党の強硬な支持者たちが活動する場所ですが、鄭清来代表が何を目指しているのかが如実に現れているというわけです。野党は「フェイクニュースや陰謀論を広めてきた金於俊氏を民意の基準にするというのか」と批判しました。イ・テヒ記者がお伝えします。

【写真】「タンジ日報が民意のバロメーター」 鄭清来代表が講演会で発言する様子

（記者リポート）

鄭清来代表の発言は今月6日、共に民主党の初当選議員約30人が出席した講演の途中で飛び出しました。

鄭清来代表は「党支持層の志向を見るなら、『タンジ日報』がバロメーターだ」と述べ、自身はここに10年間で1500回投稿したと言いました。

（共に民主党の鄭清来代表〈今月6日〉）

「タンジ日報がバロメーターです。そこの流れが最もよく民意を見るための一つの尺度になり得ます」

金於俊氏が1998年に始めたタンジ日報は一時、アダルトグッズなどを販売していましたが、今や韓国を代表する与党寄りの政治コミュニティー・サイトになりました。

そこで活動をしている強硬支持層は、鄭成湖（チョン・ソンホ）法務長官ら共に民主党関係者が合理的な発言をすると、露骨に非難してきました。

韓国海軍哨戒艦「天安」の座礁説などさまざまな陰謀論を取り沙汰してきた金於俊氏は現在も発行人として登録されています。

（金於俊氏 ／ユーチューバー〈昨年12月〉）

「すべて確認したわけではないと前提して申し上げます。逮捕され、移送される韓東勲（ハン・ドンフン＝国民の力の元代表）を射殺する」

最大野党・国民の力は「金於俊氏を教祖のように扱い、フェイクニュースと政治的に偏向した主張を民意で包むのは、国民を欺まんするものだ」と述べ、執権与党の代表を務める資格がないと批判しました。

（国民の力の朴成訓〈パク・ソンフン〉首席報道官）

「共に民主党を動かす真の実力者が誰なのかを自認した陳述だと思います。ケッタル（共に民主党の強硬支持者）の力によって動く…」

李在明（イ・ジェミョン）大統領派の国会議員も、「鄭清来代表は中道層がいないと考えているようだが、そのような認識には同意できない」と懸念しています。TV朝鮮、イ・テヒがお伝えしました。

（2025年11月17日放送 TV朝鮮『ニュース9』より）