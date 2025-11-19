スクールバスを待っていた5歳児、飲酒運転の祖母（55）にひかれ死亡　／米ルイジアナ州

【NEWSIS】薬物中毒の女性が酒に酔った状態で車を運転し、スクールバスを待っていた自分の孫をひいて死亡させる事件が米国で起こった。女性は検挙された。

【写真】クリスティン・アンダース容疑者（55）

米メディアのピープルが14日（現地時間）に報じた。それによると今月11日にルイジアナ州のスライデル警察署はクリスティン・アンダース容疑者（55）を殺人容疑で逮捕した。

アンダース容疑者は11日朝、酒と薬物で意識がもうろうとした状態で車に乗り、出勤するため家を出たところ、自宅前で学校に行くスクールバスを待っていた自分の5歳の孫を車ではね死亡させた疑いがある。

孫は現場で即死したという。

孫は自宅の車庫から外に続く道でスクールバスを待っており、アンダース容疑者は自宅を出て勤め先に向かうため車に乗り、この道を走行していた。

当時アンダース容疑者は大型のスポーツ用多目的車（SUV）を運転しており、孫がその場にいることに気がつかなかったと警察はみている。

その後、警察がアンダース容疑者に対して薬物とアルコール検査を行ったところ、いずれも陽性反応が出たという。アンダース容疑者が朝から酒を飲んだのか、前日に飲んだ酒がまだ抜けていなかったかは分かっていない。

アンダース容疑者は逮捕直後に拘置所に収容され、12日にはセントタマニー刑務所に収監された。

チェ・ヒョンホ記者