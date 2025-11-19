任天堂の公式ポップアップ店　ソウル・ロッテワールドモールにオープン

【ソウル聯合ニュース】韓国任天堂は１９日、ソウルのロッテワールドモール１階に公式ポップアップストアをオープンしたと発表した。来月１６日まで。

韓国で６月に家庭用ゲーム機「ニンテンドースイッチ２」を発売して以降初めてとなる今回のポップアップストアでは、ニンテンドースイッチ２の本体と専用ソフトをはじめ「スーパーマリオ」「どうぶつの森」「ゼルダの伝説」「スプラトゥーン」「ピクミン」など人気ゲームのオリジナルグッズが販売される。

また、ロッテワールドモールの各エリアでは来年１月１１日まで、スーパーマリオとのコラボレーションイベントが開かれる。

同モールとロッテ百貨店のブランド館「アベニュエル」の５階連結ブリッジでは「スーパーマリオブラザーズ」をテーマにした大型オブジェが設置され、地下１階にはニンテンドースイッチ２の体験スペースとグッズ販売スペースが設けられた。

３階の家電量販店、ロッテハイマートの隣では今年４０周年を迎えたスーパーマリオブラザーズの展示が行われ、１９８５年に発売された「スーパーマリオブラザーズ」から２０２３年の「スーパーマリオブラザーズ ワンダー」まで、プラットフォームとジャンルの垣根を越えて進化したマリオの歩みを一覧できる。