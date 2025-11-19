韓国　きょうのニュース（１１月１９日）

◇止まらぬウォン安ドル高 石油元売り・航空・鉄鋼・免税店など打撃

韓国の通貨ウォンが対ドルで下落している。１９日午前１１時４５分時点で１ドル＝１４６５．００ウォン（約１５５円）までウォン安が進み、年平均の為替レートが過去最安値を記録する可能性が取り沙汰されており、石油元売りや航空、鉄鋼、免税店など多方面の企業が打撃を受けている。企業側は、原材料価格の上昇により営業利益が減少したことに加え、経済全般の不確実性が高まっており、一寸先も見通すのが難しい状況と頭を抱える。

◇韓米関税交渉 李大統領の強気で好条件引き出し

韓米の関税交渉を巡り、韓国が米国に行う現金投資２０００億ドル（約３１兆７００億円）について年間上限を２００億ドルと取り決めたことに関し、李在明（イ・ジェミョン）大統領の指示があったことが分かった。大統領室の金容範（キム・ヨンボム）政策室長が出演したユーチューブのニュース番組で明らかにした。当初は「この程度であれば２００億ドルを超えないだろう」という内容で合意する見通しだったが、李大統領が「相手の善意に期待して将来に影響することは決められない」とし、交渉で２００億ドルと明示するよう指示したという。また李大統領が金正官（キム・ジョングァン）産業通商部長官や金容範氏に「崖から飛び降りる勇気のある人が勝つ」と述べ、強気の交渉を指示したと振り返った。

◇韓国・ＵＡＥ首脳 「１００年同行共同宣言」採択＝原発協力拡大へ

李大統領は１８日（現地時間）、国賓として訪問しているアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）の首都アブダビで同国のムハンマド大統領と会談した。両首脳は「韓国とＵＡＥの１００年同行のための新たな跳躍」と題した共同宣言文を採択した。

◇大学入試の国語の難問「正答なし」 哲学科教授が指摘

１３日に実施された２０２６学年度の大学修学能力試験（修能、日本の大学入学共通テストに相当）で出題された国語の問題について、浦項工科大の哲学科の教授が「選択肢に正答がないように思える」との考えを示したことが分かった。ドイツの哲学者カントが示した「人格の同一性」に関する見解について正しいものを選択肢から選ぶ問題で、ＥＢＳ（韓国教育放送公社）や学習塾業界、受験生らが難問として挙げていた。