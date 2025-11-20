中国、今月5日に再開した日本産水産物の輸入を再停止

「台湾有事の際の軍事介入」を示唆した高市早苗首相の発言以降、中国と日本の間に確執が生じている中、中国が日本産水産物の輸入を再び停止すると通知した。共同通信が19日に報道した。中国は2023年8月、福島第一原子力発電所の汚染水海洋放出時に停止していた日本産水産物の輸入を今月5日に再開したが、これを2週間で覆したものだ。

【図】韓国に近い沿岸部に集中…中国の原発分布図

報道によると、中国側は汚染水のモニタリングが必要だという理由で水産物の輸入を停止すると主張しているという。しかし一部には、7日の高市首相発言以降、日本に対する圧力強めている中国が、別の制裁カードを切ったとの見方もある。

中国の薛剣駐大阪総領事は高市首相の発言後、「汚い首は斬ってやる」と発言した。さらに、中国メディアは、中国外務省が14日に治安などを理由に日本への渡航自粛を呼びかけて以降、4日間で日本行きの航空券キャンセル件数が50万件を超えたと報じた。また、中国教育省は「治安の状況や留学環境が良くない。日本への留学は慎重に計画するよう提案する」と公示した。日本映画の中国公開日程も無期限延期されている。

中国は軍事的圧力もかけ続けている。16日午前には艦砲を搭載した中国海警局の海警船4隻が沖縄県の尖閣諸島（中国名：釣魚群島）周辺の日本領海に入った。日本と中国が領土紛争を繰り広げている尖閣諸島は、両国関係改善の障害になってきた場所だ。中国国営メディアが19日、このほど就役した新型空母「福建」の初の実弾射撃訓練を大々的に報道したことについても、日本に圧力をかけようという意図があるとみられている。

日本側でも、予定されていた両国交流行事が取り消され、日中関係は国交正常化から53年目にして最悪になっているとの見方もある。日本政府は「日中間のさまざまな対話を行うことに日本側はオープンだ」としながらも、高市首相の台湾関連発言を撤回する必要はないという見解を持っている。読売新聞は19日、「日本政府は事態の長期化も覚悟しつつ、冷静な対処に努める考えだ」と報じた。

キム・ボギョン記者