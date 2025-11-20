大庄洞事件裁判の控訴放棄決定に関与したパク・チョルウ反腐敗部長、ソウル中央地検長に昇格

パク・チョルウ大検察庁（最高検）反腐敗部長が19日、ソウル中央地検長に任命された。新任のパク検事長は、検察の「大庄洞事件控訴放棄」問題当時、指揮部報告ラインにおいて控訴放棄決定に関与した人物だ。

法務部（省に相当）は19日、大検検事級に対する転補人事を発表した。ソウル高検次長検事には丁竜煥（チョン・ヨンファン）ソウル高検監察部長が任命された。水原高検検事長には李定炫（イ・ジョンヒョン）法務研修院研修委員が、光州高検検事長には高敬順（コ・ギョンスン）法務研修院研修委員が任命された。大検反腐敗部長のポストには新たにチュ・ミンチョル中央地検重要経済犯罪調査第2団部長が任じられることになった。

中央地検長のポストは、今月8日に鄭鎮宇（チョン・ジンウ）地検長が辞意を表明した後、空席になっていた。17日には宋岡（ソン・ガン）光州高検長が辞意を表明し、全国6高検のうち5高検の高検長が空席という状態だった。

法務部は「今回の人事はソウル中央地検長辞職などによって発生した欠員を充員し、検察組織の安定を図り、それとともに大検検事級検事の人的刷新も併せて考慮した」と説明した。赴任日は来たる21日付だ。

パク検事長は平検事時代に蔚山・光州地検の特捜部で勤務し、文在寅（ムン・ジェイン）政権時代に法務部報道官、ソウル中央地検第2次長など要職を歴任した。尹錫悦（ユン・ソンニョル）政権になってからは大邱・釜山高検検事など閑職にとどまったが、李在明（イ・ジェミョン）政権発足後の今年7月、検事長級に昇進した。

パク検事長は今月7日、大検が中央地検に「控訴放棄」を指示する過程にも直接・間接に関与した。大庄洞捜査・公判チームによれば中央地検は控訴提起の方針を大検反腐敗部に伝えたが、当時、反腐敗部長だったパク検事長は「再検討してみよ」と、事実上の控訴不許可を中央地検に通知したという。自分に対する内部批判に対して、パク検事長は「捜査チームが反発することはあり得るが、大検にも悔しい面は多い」と釈明していた。

