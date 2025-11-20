記事入力 : 2025/11/20 10:32

ＬＥ　ＳＳＥＲＡＦＩＭが初の東京ドーム公演　２日で８万人動員

ＬＥ　ＳＳＥＲＡＦＩＭが初の東京ドーム公演　２日で８万人動員

【ソウル聯合ニュース】韓国のガールズグループ、ＬＥ　ＳＳＥＲＡＦＩＭ（ル　セラフィム）が１８、１９の両日、東京ドームでワールドツアー「ＥＡＳＹ　ＣＲＡＺＹ　ＨＯＴ」のアンコール公演を開催し、２日間で計８万人を動員した。所属事務所のソースミュージックが２０日、伝えた。

　グループ初となる東京ドーム公演に挑んだ５人のメンバーは、約３時間２０分にわたり「ＨＯＴ」「Ｃｏｍｅ　Ｏｖｅｒ」「Ｅｖｅ，Ｐｓｙｃｈｅ＆Ｔｈｅ　Ｂｌｕｅｂｅａｒｄ´ｓ　Ｗｉｆｅ」「ＣＲＡＺＹ」などのヒット曲や新曲「ＳＰＡＧＨＥＴＴＩ」など多様なレパートリーを披露した。

　この日のステージにはサンリオの人気キャラクター、マイメロディとクロミも登場。星野源がプロデュースを手掛けた曲「Ｋａｗａｉｉ」のステージを繰り広げた。

　ＬＥ　ＳＳＥＲＡＦＩＭは「ＦＥＡＲＮＯＴ（ピオナ、ＬＥ　ＳＳＥＲＡＦＩＭのファン）と一緒ならもっと素敵な夢をかなえられるという希望も生まれました。皆さんのおかげで大きな夢を持ってもいいと信じられるようになりました。これからも一番素敵な夢をかなえて、皆さんを一番良い場所に連れて行きたいです」と語った。　

　ワールドツアーの熱気が冷めやらぬ中、来月２８日には千葉の幕張メッセで開かれる音楽フェスティバル「ＣＯＵＮＴＤＯＷＮ　ＪＡＰＡＮ　２５／２６」に出演する。

聯合ニュース
＜記事、写真、画像の無断転載を禁じます。　Copyright (c) Chosunonline.com＞
関連ニュース
関連フォト
1 / 1

left

  • ＬＥ　ＳＳＥＲＡＦＩＭが初の東京ドーム公演　２日で８万人動員

right

あわせて読みたい