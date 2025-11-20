韓国のＦＩＦＡランキング２２位　Ｗ杯抽選会第２ポット入り確実視

【ソウル聯合ニュース】国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）が２０日発表した最新の男子世界ランキングによると、韓国は先月発表された前回の２２位を維持し、２０２６年ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３カ国大会の組み合わせ抽選会で第２ポットに入ることが確実視される。

組み合わせ抽選会は米ワシントンで１２月５日（米東部時間）に行われる。

抽選会ではランキングが近い国が１次リーグで同組になることを避けるため、出場４８チームを四つのポットに分けて抽選が行われる。

まだＦＩＦＡからの発表はないが、今回の世界ランキングに基づき上位１２カ国ずつポット分けが行われることが有力視される。

最上位の第１ポットには共催国の米国（１４位）、メキシコ（１５位）、カナダ（２７位）の３カ国と世界ランキング１～９位のスペイン、アルゼンチン、フランス、イングランド、ブラジル、ポルトガル、オランダ、ベルギー、ドイツが入る。

１２位のイタリアと２１位のデンマークが欧州に割り当てられたプレーオフ枠４枠を争う欧州プレーオフに回ったため、第２ポットにはクロアチア（１０位）、モロッコ（１１位）、コロンビア（１３位）、ウルグアイ（１６位）、スイス（１７位）、日本（１８位）、セネガル（１９位）、イラン（２０位）、韓国、エクアドル（２３位）、オーストリア（２４位）、オーストラリア（２６位）が入る見込みだ。

韓国はこれまで第２ポットに入ったことはない。

同じポットの国は同組に入らないため、韓国の第２ポット入りが確定すれば１次リーグでクロアチアやモロッコなどの強豪との対戦を避けることができる。