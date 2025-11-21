サムスン電子が社長級人事　半導体とモバイル・家電のツートップ体制復活

【ソウル聯合ニュース】韓国のサムスン電子は２１日、モバイル・家電を担うデバイスエクスペリエンス（ＤＸ）部門長の職務を代行する盧泰文（ノ・テムン）社長を正式な部門長とする内容を柱とする社長級人事を発表した。

これにより、同社は半導体事業を担うデバイスソリューション（ＤＳ）部門長の全永鉉（チョン・ヨンヒョン）副会長と盧社長のツートップ体制となる。

盧社長は代表取締役に選任され、ＤＸ部門長とモバイルエクスペリエンス（ＭＸ）事業部長を兼任する。全副会長はＤＳ部門長とメモリー事業部長として留任する。

全副会長が務めていたＳＡＩＴ（旧サムスン総合技術院）院長にはパク・ホングン社長が就任する。

来年１月１日に入社予定のパク社長は、１９９９年にハーバード大教授に就任して以来約２５年間にわたり化学、物理、電子など基礎科学と工学全般の研究をリードしてきた世界的権威だ。

このほか、サムスンベンチャー投資の尹嶂鉉（ユン・ジャンヒョン）副社長はサムスン電子ＤＸ部門の最高技術責任者（ＣＴＯ）兼サムスンリサーチ長に昇進した。

サムスン電子は「２人代表取締役体制を復活させて事業競争力を持続的に強化し、不確実な内外の環境において経営安定を図ると同時に、未来技術を先取りするきっかけをもたらすことを期待する」と説明した。