尹大統領弾劾審判で「ネット画像」を手書きメモとして憲法裁に証拠提出…証人・洪壮源がミミズ文字の出所を説明　内乱裁判

【NEWSIS】尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領の内乱首謀者容疑の裁判に、弾劾審判当時から意図的な発言の多かった洪壮源（ホン・ジャンウォン）元国家情報院（韓国の情報機関。国情院）第1次長が証人として出廷した。この日の証人尋問は、逮捕対象リストが記された、いわゆる「洪壮源メモ」の証拠としての信ぴょう性が最大の焦点だった。

【図解】ミミズ文字を正書したら「議員逮捕リスト」に進化 度重なる加筆・修正の過程

ソウル中央地裁刑事合議25部（裁判長：池貴然〈チ・グィヨン〉部長判事）は20日、内乱首謀者および職権乱用、権利行使妨害の容疑で起訴された尹・前大統領の一審続行公判を開いた。

紺色のスーツを着た尹・前大統領は、髪が白くなって痩せた姿で法廷に入った後、裁判長に向けて黙礼した。

この日の裁判では、洪・元次長に対する尹・前大統領側の反対尋問を行った。先の期日では洪・元次長に対する特別検察官（特検）チームの主尋問のみが行われていた。

尹・前大統領側は、非常戒厳当日の逮捕対象リストが記された「洪壮源メモ」の証拠としての信ぴょう性を問題にした。

弁護人団は「3次メモの作成では、証人が記憶していないリストがあるのではと気にしているので、補佐官に『私は記憶力がいいので、記憶に頼って作成してみなさい』と言ったのは本当か」と尋ねた。洪・元次長は「はい」と答えた。

弁護人団は続いて「『加筆時の名前とリストは同じか、違うか』という質問には『同じ』と答えたが、特検チームの主尋問では、証人が楊正哲（ヤン・ジョンチョル）、曺海珠（チョ・ヘジュ）の名前を追加したのは検察の取り調べ後、メディア（の報道）を見て思い出したから、と証言している。本当か」と尋ねた。

洪・元次長は「間違いなく追加したもので、その前の時点でリストに（名前が）ある人は12人だった」「メディアで、覚えていないものの中に突然言及があると、連想作用で思い出すことがあるが、私もそうやって思い出した」と証言した。