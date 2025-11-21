李大統領支持率　１ポイント上昇の６０％＝与党４３％・最大野党２４％

【ソウル聯合ニュース】世論調査会社の韓国ギャラップが２１日に発表した調査結果によると、李在明（イ・ジェミョン）大統領の職務遂行について「うまくやっている」と答えた人は６０％で、前週の調査に比べ１ポイント上昇した。「うまくできていない」と回答した人は３０％で、２ポイント下落した。

調査は１８～２０日に全国の１８歳以上の１０００人を対象に実施された。

李大統領の支持率は南東部・慶州でアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議が開催された後の１１月第１週に６３％となり、約１カ月ぶりに６０％台を回復したが、前週に５９％に下落していた。

李大統領の職務遂行を肯定的に評価した理由としては「外交」が３４％で最も多く、「経済・国民生活」（１４％）、「全般的によくやっている」（８％）などが続いた。

否定的に評価した理由は「道徳性の問題・本人の裁判回避」（１２％）が最も多く、次いで「城南市大庄洞の開発に絡む不正事件・検察に対する控訴放棄の圧力」（１１％）、「経済・国民生活」（９％）などが挙げられた。

政党支持率は革新系与党「共に民主党」が前回調査から１ポイント上昇した４３％、保守系最大野党「国民の力」は前週と同じ２４％だった。