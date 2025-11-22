機内でポルノを閲覧した米下院議員「アルゴリズムのせい」　

【NEWSIS】米連邦議会下院議員が旅客機内で性的な画像を見る様子がSNS（交流サイト）で拡散し波紋が広がっている。

デーリー・メールなどが15日（現地時間）に報じた。それによると米連邦議会下院のブラッド・シャーマン議員（民主党）が旅客機内でタブレットPCを使い性的な画像を見る様子が撮影され、SNSのX（旧ツイッター）で拡散している。

【写真】機内で性的な画像を見る米連邦議会下院のブラッド・シャーマン議員

公開された写真の中でシャーマン議員は女性の性的な画像と性行為を連想させる画像を見ていた。

写真を公開した人物は「この選挙区はもう少しましな人物を代表者にすべきだ」と投稿した。問題の写真と投稿はXで数百万以上のアクセスを記録した。

波紋の広がりを受けシャーマン議員はメディアのインタビューで「性的な画像を見たことは事実」とした上で「不適切な行動だったことは認める」と述べた。

ただしシャーマン議員は「問題の画像はXのアルゴリズムが原因で映し出された」「意図して見たわけではない」と弁解した。

シャーマン議員の行動や主張に対してネットでは「フィルターを使って横から見えないようにしてください」「画面を最も明るい状態にしながら全く恥ずかしいとも思わないのか」「公共の場所であんな行為をするとは」などの反応が相次いだ。

キム・ヘギョン記者