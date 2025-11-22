立ち小便に批判・脅迫殺到　インド人男性（27）が井戸に飛び込んで自死

【NEWSIS】鉄道駅の塀に放尿する場面を撮った動画がソーシャルメディア上で拡散され、脅迫を受け続けた20代のインド人男性が、極端な選択をする事件が起きた。

インド・メディアのNDTVは6日付（現地時間）で「マハーラーシュトラ州ジャルナのトクマルタンダ村（Tokmal Tanda）の住民、マヘシュ・アデ（Mahesh Ade）さん（27歳）が前日に村の井戸に飛び込んで命を絶った事件に関連して、7人を脅迫と自殺教唆の容疑で起訴した」と報じた。

問題になった動画には、アデさんと彼の友人が「チャトラパティ・サンバージーナガル（Chhatrapati Sambhajinagar）」と書かれた黄色い案内板の下の塀に放尿する様子が収められていた。

酒に酔った末でのことと推定される二人の行為が公開されたことで、批判の声が沸き立った。一部のインターネットユーザーは、ソーシャルメディアや電話などを通してアデさんに中傷や脅迫を浴びせた。

批判が強まるや、アデさんと友人は謝罪動画をアップロードしたが、嫌がらせと脅迫はやまなかった。最終的に、圧力に耐えられなくなったアデさんは極端な選択をしたという。

現在、アデさんのおじは加害者の一部を警察に告訴し、計7人が裁判にかけられることになった。

キム・ゴンミン記者