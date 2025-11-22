「崔順実の海外隠匿資産は数兆ウォン」発言は名誉毀損　共に民主・安敏錫前議員に2000万ウォン賠償命令

ソウル南部地裁民事控訴3-2部（許一勝〈ホ・イルスン〉裁判長）は21日、朴槿恵（パク・クンヘ）政権下のいわゆる「国政介入事件」で懲役18年の刑を受けて収監されている崔順実（チェ・スンシル、改名後は崔ソウォン）受刑者について、「海外で隠し持っている資産が数兆ウォン（数千億円）に達する」という疑惑を取り沙汰した安敏錫（アン・ミンソク）前共に民主党議員に対し、崔受刑者に2000万ウォンを賠償するよう命じる判決を下した。

【写真】書店に並んだ崔順実氏の獄中手記

同地裁はこの日、「安前議員が虚偽事実を流布し、名誉が毀損（きそん）された」として崔受刑者が起こした損害賠償請求訴訟の破棄差し戻し審で、「（安前議員は）長い間してきた発言の出どころや、真実とみなす根拠をきちんと提示できないため、虚偽と判断される」と判決理由を説明した。

朴槿恵政権での国政介入疑惑が浮上した2016年末から、安前議員は複数の番組に出演し、「崔受刑者は海外に数兆ウォン台の資産を隠し持っている」という当時ささやかれていた疑惑を取り沙汰した。2017年7月には「海外に隠されている資産を探す」として欧州5カ国にも行ったほか、後に崔受刑者の資産を没収するための特別法も発議した。

これに対して崔受刑者は、安前議員を相手取り1億ウォンを賠償するよう求める訴訟を起こした。崔受刑者が問題視したのは「海外で隠し持っている資産は数兆ウォンに達する」「財産の出どころは朴正煕（パク・チョンヒ）元大統領（朴槿恵元大統領の父親）だ」「崔受刑者は米国の防衛産業企業会長に会って利益を得た」など安前議員の発言10件だった。

崔受刑者は一審では勝訴したが、二審では敗訴した。安前議員の発言に公益性があるというのが理由だった。しかし、大法院（最高裁判所に相当）は今年6月、原審に対して破棄差し戻し決定を下し、この件をソウル南部地裁に差し戻した。大法院はスイスの秘密口座、米国の防衛産業企業関連発言など、安前議員が取り沙汰した一部の疑惑が名誉毀損に該当すると判断した。

崔受刑者は名誉毀損で安前議員を刑事告発もしている。刑事事件の一審は今年7月、安前議員に罰金300万ウォンを言い渡した。

キム・ドヨン記者