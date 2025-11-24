李大統領　Ｇ２０出席で今年の多国間外交終了＝トルコへ出発

【ヨハネスブルク聯合ニュース】中東・アフリカを歴訪中の韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は２３日（現地時間）、南アフリカで開かれた主要２０カ国・地域（Ｇ２０）首脳会議を終え、最後の訪問先のトルコに向けて出発した。

李大統領は６月に就任後、主要７カ国（Ｇ７）首脳会議や国連総会、アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）首脳会議、Ｇ２０首脳会議と続いた慌ただしい外交日程をこなし、今年の多国間首脳外交の日程を事実上終えた。

李大統領は２２～２３日に開かれたＧ２０首脳会議に出席。第１セッションで世界の包容成長のための三つの解決策として、▼開発途上国の債務の脆弱（ぜいじゃく）性緩和▼多国間貿易体制の機能回復▼開発協力の有効性向上――を提案した。別のセッションでは気候危機への対応を強化する方針を示し、「人工知能（ＡＩ）基本社会」の達成に向けて国際社会に貢献する姿勢を示した。

また、フランスやドイツの首脳と個別に会談したほか、韓国が主導する中堅５カ国（韓国、メキシコ、インドネシア、トルコ、オーストラリア）による機構（ＭＩＫＴＡ）の首脳会合に臨んだ。

李大統領はトルコではエルドアン大統領と首脳会談し、防衛産業や原子力分野の協力強化について議論する予定だ。

トルコ訪問で今年の主な外交日程を事実上終える。韓国と中国、日本が３カ国首脳会談を調整しているが、年内に実現する可能性は大きくないとみられる。