Ｓｔｒａｙ　Ｋｉｄｓのニューアルバム　発売初日にミリオン達成

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、Ｓｔｒａｙ Ｋｉｄｓ（ストレイキッズ）のニューアルバム「ＤＯ ＩＴ」と同名タイトル曲が国内外の音楽チャートで上位を記録した。所属事務所のＪＹＰエンターテインメントが２４日伝えた。

タイトル曲「ＤＯ ＩＴ」は世界最大の音楽配信サービス・スポティファイでのストリーミング再生回数が３３３万回を超え、スポティファイのチャート「デイリートップソンググローバル」で１１位を記録した。

米国での人気を予測できるスポティファイの米国チャートでは１３位を記録し、自己最高を更新した。８月にリリースしたフルアルバム「ＫＡＲＭＡ」のタイトル曲「ＳＥＲＥＭＯＮＹ」は同チャートで４９位だった。

また、「ＤＯ ＩＴ」はブラジル、スウェーデン、タイなど２０カ国のｉＴｕｎｅｓ（アイチューンズ、米アップルのコンテンツ配信サービス）のトップソングチャートでトップに立った。

同曲のミュージックビデオは２１日午後に動画投稿サイト「ユーチューブ」のミュージックビデオ・トレンディング・ワールドワイドで１位を記録後、２４日午前までトップを維持した。

アルバム「ＤＯ ＩＴ」はシンガポール、カナダ、フランスなど３７カ国のｉＴｕｎｅｓのトップアルバムチャートで１位を記録した。

フィジカル盤は発売初日の２１日に韓国ＣＤセールス集計サイトのハントチャートの集計で１４９万枚を売り上げ、ハントチャートの週間フィジカルアルバムチャートと韓国音楽コンテンツ協会運営の音楽チャート「サークルチャート」の週間リテールアルバムチャートでそれぞれ１位を獲得した。