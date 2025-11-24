韓国　きょうのニュース（１１月２４日）

◇尹氏が昨年６月ごろ戒厳令に言及 前国軍防諜司令官が証言

内乱首謀罪などに問われた尹錫悦（ユン・ソクヨル）韓国大統領の公判が２４日、ソウル中央地裁であり、昨年１２月の「非常戒厳」宣言当時、国軍防諜司令官だった呂寅兄（ヨ・インヒョン）被告が証人として出廷した。呂氏は昨年５～６月にソウル・三清洞にある大統領の秘密施設「安全家屋（安家）」で開かれた尹被告や当時国防部長官だった金龍顕（キム・ヨンヒョン）被告との夕食会に出席した際、尹被告が国の行く末を懸念して感情が高まり、大統領には非常時に戒厳令の宣布などができる権限「非常大権」が憲法で保障されていると話したと証言した。軍の状況について正確に説明する必要があると考え、憲法が保障する戒厳令だとしても軍は訓練も準備もしたことがないため、不可能であるという実態を伝えたと説明した。

◇今冬の平均気温 平年並みかそれ以上の確率８０％

気象庁は２４日、１２月〜来年２月の３カ月予報を発表した。１２月の平均気温は平年並みの確率が５０％、平年より高くなる確率が３０％、平年を下回る確率が２０％と予想した。来年１月は平年並みが５０％、平年を上回る確率が３０％、下回る確率が２０％、来年２月は平年並みが４０％、平年を上回る確率が４０％、下回る確率が２０％と予想した。

◇ネット違法賭博１年で５千人検挙 ２０～３０代が５割超

警察庁国家捜査本部は２４日、昨年１１月から今年１０月までオンライン違法賭博の特別取り締まりを実施し、検挙した５１９６人のうち３１４人を逮捕したと発表した。違法賭博による収益１２３５億ウォン（約１３１億円）を押収したという。検挙者は前年の同じ時期に比べ０．６％、逮捕者は７．９％それぞれ増えた。被疑者は２０代が２５．３％（１５１４人）で最も多く、３０代が２４．９％（１４８９人）、４０代が２２．８％（１３６６人）だった。２０代と３０代を合わせると半数を超えた。