内乱事件裁判部、即日釈放された金竜顕前国防相の弁護人2人を再び監置の方針　法廷秩序維持義務違反

【TV朝鮮】（アンカー）

金竜顕（キム・ヨンヒョン）元国防部（省に相当）長官の弁護人が法廷で騒ぎを起こして拘禁決定を受けたものの、即日釈放された事件で、裁判部が「あらためて拘禁する」と表明しました。こうした中、呂寅兄（ヨ・インヒョン）元防諜（ぼうちょう）司令官は、戒厳を止めようと尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領の前で膝を突いた、と主張しました。リュ・テヨン記者のリポートです。

【写真】監置した弁護人に告訴された李珍官・裁判長

（記者リポート）

韓悳洙（ハン・ドクス）元首相の内乱事件裁判部が、金竜顕・元長官の弁護人イ・ハサン、クォン・ウヒョン両氏を監置することにしました。

監置とは、法廷騒乱を起こした人間を拘禁することを指します。

裁判所は今月19日の裁判当時、法廷騒乱を理由に監置15日を言い渡しましたが、二人は人的事項を答えず、拘置所への収監は不発に終わりました。

（李珍官〈イ・ジングァン〉／ソウル中央地裁刑事33部裁判部）

「クォン某という者は裁判部に向けて『やってみようというのか』『公捜処で会いましょう』、このように陳述をしました」

金・元長官の弁護人は「法廷秩序を紊乱（びんらん）した事実はないという点から、違法な監置権行使」だとして、裁判長である李珍官部長判事を高位公職者犯罪捜査処（公捜処）に告訴しました。

一方、尹錫悦・前大統領の内乱裁判には呂寅兄・元防諜司令官が証人として現れました。

呂・元司令官は「昨年5月か6月ごろのセーフハウス（大統領の秘密施設）会合で尹・前大統領が非常戒厳に言及したので、軍は戒厳の訓練ができておらず不可能だと言った」と述べ、当時膝を突いた理由も説明しました。

（呂寅兄／元防諜司令官）

「それで、私がなぜ膝を突いたか？ 私は一介の司令官でしかないのに、大統領の前で無礼な発言をしたなと…」

呂・元司令官は、このほか特別検察官の質問の大部分について、自らの裁判を理由に証言を拒否しました。TV朝鮮、リュ・テヨンがお伝えしました。

（2025年11月24日放送 TV朝鮮『ニュース9』より）