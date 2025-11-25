住宅街に放置　悪臭放つ大型バッグの中から韓国人男性の遺体発見　／ベトナム

ベトナム・ホーチミン市の住宅街で、韓国人男性の遺体が大型のバッグの中から発見され、現地警察が捜査に着手した。現地メディアが24日に報道した。

報道によると、23日午後、ホーチミン市内の住宅街にある建物近くで、青い大型バッグの中から男性の遺体が発見されたとのことだ。

これより少し前、男2人がこの大型バッグを持ち運ぼうとしていたが、警備員と住民たちに疑われて逃走していたことが分かった。警備員と住民たちがバッグから異臭がするのに気づき、男2人を捕まえて確認しようとすると、2人はタクシー1台を奪い、バッグを捨てて逃走したという。

現地警察が現場に到着して建物周辺の立ち入りを規制し、確認した結果、バッグの中から男性の遺体が発見された。警察は、死亡した男性の遺体がやや腐敗した状態であることなどを踏まえ、死亡時期や死因を確認している。

現地メディアの報道によると、死亡した男性と容疑者たちの国籍は明らかになっていないが、全員韓国人であると言われているという。駐ホーチミン韓国総領事館の関係者は「現地警察から死亡者が韓国人だという連絡を受けた。死亡者の家族に連絡し、領事助力をする予定だ」と語った。

