崔順実受刑者の娘「10年間研いできた刃がどれほど鋭いか、思う存分見せてやる」　国政介入事件で再審・損害賠償・刑事告発手続き

朴槿恵（パク・クンヘ）政権下のいわゆる「国政介入事件」で懲役18年の刑を受けて収監されている崔ソウォン（チェ・ソウォン、改名前：崔順実〈チェ・スンシル〉）受刑者。その娘チョン・ユヨン（改名前：チョン・ユラ）氏が韓東勲（ハン・ドンフン）国民の力元代表や左派系ジャーナリストでユーチューバーの金於俊（キム・オジュン）氏らに対する大規模な訴訟を予告した。崔受刑者は21日、安敏錫（アン・ミンソク）前共に民主党議員を相手取り起こした損害賠償請求訴訟で一部勝訴している。

チョン・ユヨン氏は23日、交流サイト（SNS）「フェイスブック」に「安敏錫を処罰するのに10年かかった。勝訴後の今後の計画」として、大きく分けて9つの分野で再審・損害賠償・刑事告発手続きを継続していくと明らかにした。

チョン・ユヨン氏はまず、母親・崔受刑者の再審を準備中だとした上で、「母と朴槿恵元大統領は共同正犯なので、母が無罪になれば朴槿恵元大統領も自動的に無罪になる。収賄罪が無罪ならば弾劾も無効だ」と述べた。

また、国を相手取った損害賠償請求訴訟も予告した。チョン・ユヨン氏は「誤った判決とウソで母の10年間と私の10年間は奪われ、資産も差し押さえられて10年間苦しい生活をしてきた。誤審による被害は国が賠償しなければならない事案だと考える」としている。

さらに、国政介入事件時に発言した国会議員らに対しても、民事訴訟・刑事訴訟を進めると言った。チョン・ユヨン氏は「有罪と出るか無罪と出るか分からず、安敏錫の件だけを進めたところ、有罪と出たので、発言一つ一つを告発することにした。秋美愛（チュ・ミエ＝現議員）、朴映宣（パク・ヨンソン＝元議員）、李俊錫（イ・ジュンソク＝現議員）らの処罰可能な発言を現在、弁護士が調べている」と語った。

一部の報道機関、ユーチューバー、SNSのコメントなどについても損害賠償請求などの訴訟を継続するという。特に「金於俊、チュ・ジヌ（元記者）、ポン・ジウク（元記者）などウソをなりわいとしている×たちには訂正を求めるつもりもない。チャンネルを爆破するのが最終目標だ」と話した。

チョン・ユヨン氏は「チャン・シホ（崔受刑者のめい）、韓東勲など国政介入事件で偽証を強要・実行した人々に対する刑事告訴を進める予定だ」とも言った。

また、「国際人権委員会に提訴し、韓国の不当な右派弾圧事例を知らせるつもりだ。大庄洞・火天大有（京畿道城南市大庄洞の開発に加わった民間業者・火天大有資産管理）と国政介入事件の関連性に関する訴訟を起こす」と語った。

最後に、「私を敵に回したことを、後に最も大きな過ちだったと考える人は安敏錫だけではないだろう。今年しようと思っていた結婚も先送りし、この戦いの準備をしている。10年間研いできた刃物の刃がどれほど鋭いのか、思う存分見せてやる」と言った。

ソウル南部地裁民事控訴3-2部（許一勝〈ホ・イルスン〉裁判長、宋承祐〈ソン・スンウ〉部長判事、李鍾采〈イ・ジョンチェ〉部長判事）は21日、損害賠償請求訴訟の破棄差し戻し審で、安敏錫元議員に対して崔受刑者に慰謝料2000万ウォン（約210万円）を支払うよう命じる判決を下した。同地裁は「崔受刑者に対する非難の度合いが強まるのを促し、現在も発言の根拠が明らかになっていない点を考えると、安敏錫元議員の発言は崔受刑者の名誉に大きな影響を及ぼした」としている。安敏錫元議員は2016年から2019年にかけて複数のユーチューブ・チャンネルや番組に出演し、「崔受刑者の隠し財産は数兆ウォンに達する」「スイスの秘密口座の金は崔受刑者と関係がある」などの発言をしていた。

パク・ソンミン記者