東方神起　日産スタジアムで３度目の公演開催へ＝海外歌手最多

【ソウル聯合ニュース】韓国の男性デュオ、東方神起が来年４月２５、２６日に横浜・日産スタジアムでスペシャルライブ「東方神起 ２０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ＬＩＶＥ ＩＮ ＮＩＳＳＡＮ ＳＴＡＤＩＵＭ ～ＲＥＤ ＯＣＥＡＮ～」を開催する。所属事務所のＳＭエンタテインメントが２５日、発表した。

東方神起も神戸で前日開いたファンクラブイベントの最終日の公演でスペシャルライブ開催をサプライズで発表した。

日産スタジアムは収容人数７万人以上を誇る超大型スタジアムで、日本でもトップアーティストだけが単独公演を開催できる。

東方神起は同スタジアムで２０１３年に海外アーティストとして初めてコンサートを開催し、１８年には日本公演史上初めて３日間公演を行った。来年４月に３度目の公演を行うことになり、これは海外アーティスト最多記録となる。

所属事務所は「東方神起は、東京ドームと（日本）全国ドームの公演数の海外アーティスト最多記録に加え、日産スタジアム公演数も海外アーティスト最多記録を有することになった」と説明した。

東方神起は日本デビュー２０周年の今年４月２７日に東京ドームで日本ツアー「東方神起 ２０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ～ＺＯＮＥ～」のフィナーレを飾った。

「東方神起 ２０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ＬＩＶＥ ＩＮ ＮＩＳＳＡＮ ＳＴＡＤＩＵＭ ～ＲＥＤ ＯＣＥＡＮ～」は日本デビュー２０周年を迎えた東方神起の記念すべき節目を飾る公演となる見通しだ。

また、来年２月２０日には日本デビュー２０周年記念映画「東方神起 ２０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｆｉｌｍ 『ＩＤＥＮＴＩＴＹ』」が公開される。