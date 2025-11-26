韓国の７～９月期の成長率　２６カ国中３位＝日本は最下位

【ソウル聯合ニュース】韓国の７～９月期の国内総生産（ＧＤＰ）速報値が物価変動の影響を除いた実質で前期比１．１６％増加し、２５日までに速報値を発表した２６カ国・地域のうち、３番目の成長率を記録した。韓国銀行（中央銀行）などが２６日までに明らかにした。

１位はイスラエルの２．９６％増で、インドネシアが１．２１％増で２位だった。中国は１．１％増にとどまり、２０２２年４～６月期以来、３年ぶりに四半期ベースの成長率が韓国を下回った。日本は０．４４％減で最下位だった。

韓国銀行が２７日に公表する予定の経済見通しで、来年の成長率見通しを上方修正すると予想される中、一部の機関は２％半ばに近い高成長を予想している。野村證券は先ごろ発表した報告書で、来年の韓国のＧＤＰ成長率見通しを従来の１．９％から２．３％へと大幅に上方修正した。韓国政府や韓国開発研究院（ＫＤＩ）、国際通貨基金（ＩＭＦ）がそれぞれ提示した１．８％はもちろん、韓国金融研究院が予想した２．１％や経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）の予想（２．２％）を上回る。韓国銀行が８月に提示した１．６％より０．７ポイント高い。

このような予想が現実化すれば、韓国銀行の李昌鏞（イ・チャンヨン）総裁が先ごろ言及した韓国の潜在成長率（１．８％）を大きく上回る。