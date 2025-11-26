「戒厳軍は逮捕対象者リストの金於俊を歌手キム・ホジュンと勘違いしていた」　呂寅兄・前司令官が内乱裁判で証言

【TV朝鮮】（アンカー）

24日、尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領の内乱罪を巡る裁判で、呂寅兄（ヨ・インヒョン）前韓国軍防諜（ぼうちょう）司令官が荒唐無稽な話をしました。昨年12月の非常戒厳時、韓国軍防諜司令部の要員たちは逮捕対象者リストに挙がっていた左派系ジャーナリストでユーチューバーの金於俊（キム・オジュン）氏を（飲酒運転・当て逃げで当時拘束されていた）歌手キム・ホジュン現受刑者と勘違いしていたというものです。それだけ逮捕対象者リストがお粗末だったという意味です。チョ・ユンジョン記者がお伝えします。

【写真】呂寅兄・前司令官が「金於俊を歌手キム・ホジュンと勘違いしていた」と証言する様子

（記者リポート）

尹前大統領の弁護人が「逮捕対象者の住所を確認したことがあるか」と尋ねると、呂寅兄前司令官は意外なことを言いました。

（呂寅兄前司令官〈24日〉）

「それを見たら、金於俊氏って言う人がいるでしょ？ その金於俊氏を12月4日の午後まで、われわれ韓国軍防諜司令部の要員たちはキム・ホジュン氏だと思っていたんですよ」

歌手キム・ホジュン現受刑者は当時、飲酒運転・当て逃げ容疑で拘束されていました。

呂寅兄前司令官の発言は、逮捕対象者について混乱するほど非常戒厳の準備がずさんだったという意味だと解釈できます。

（呂寅兄前司令官〈24日〉）

「それはどういうことかというと、お互いに口頭で伝えているので、私がそう言ったのか、誰かがそのように書き取ったのか、それは分かりません」

そして、逮捕対象者リストというもの自体がずさんだったと主張しました。

（呂寅兄前司令官〈24日〉）

「リスト、リストと繰り返しおっしゃいますけど、そのリストも実はそれほどずさんだったのです」

呂寅兄前司令官は、李在明（イ・ジェミョン）大統領の側近キム・ヒョンジ大統領室第1付属室長と鄭鎮相（チョン・ジンサン）元共に民主党代表室政務調整室長の名前をメモしたことも認めました。TV朝鮮、チョ・ユンジョンがお伝えしました。

（2025年11月25日放送 TV朝鮮『ニュース9』より）