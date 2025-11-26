記事入力 : 2025/11/26 11:07

［韓流］「ＫＰＯＰ！ガールズ」挿入歌　ビルボードに５曲ランクイン

【ソウル聯合ニュース】米ビルボードが２５日（現地時間）に発表した最新チャートによると、米動画配信大手ネットフリックスの人気アニメ映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」のオリジナル・サウンドトラック（ＯＳＴ）収録曲のうち５曲がメインシングルチャート「ホット１００」にランクインした。

　各曲の順位は「Ｇｏｌｄｅｎ」が２位、「Ｓｏｄａ　Ｐｏｐ」が２１位、「Ｙｏｕｒ　Ｉｄｏｌ」が２４位、「Ｈｏｗ　Ｉｔ'ｓ　Ｄｏｎｅ」が３６位、「Ｗｈａｔ　Ｉｔ　Ｓｏｕｎｄｓ　Ｌｉｋｅ」が４２位。

　Ｋ－ＰＯＰ関連ではこのほか、グローバルガールズグループ、ＫＡＴＳＥＹＥ（キャッツアイ）の「Ｇａｂｒｉｅｌａ」が３１位に入った。

　「ＫＰＯＰ！ガールズ」のサントラはメインアルバムチャート「ビルボード２００」で５位にランクインした。

　ＫＡＴＳＥＹＥのセカンドミニアルバム「Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ　Ｃｈａｏｓ」は３１位、ファーストミニアルバム「ＳＩＳ（Ｓｏｆｔ　Ｉｓ　Ｓｔｒｏｎｇ）」は１１０位に再ランクインを果たした。

　また、男性グループ、Ｓｔｒａｙ　Ｋｉｄｓ（ストレイキッズ）の「ＫＡＲＭＡ」は４５位、ＴＯＭＯＲＲＯＷ　Ｘ　ＴＯＧＥＴＨＥＲ（ＴＸＴ、トゥモロー・バイ・トゥギャザー）のヨンジュンのファーストソロアルバム「ＮＯ　ＬＡＢＥＬＳ：ＰＡＲＴ　０１」は１６３位につけた。

