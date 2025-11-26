［韓流］「ＫＰＯＰ！ガールズ」挿入歌　ビルボードに５曲ランクイン

【ソウル聯合ニュース】米ビルボードが２５日（現地時間）に発表した最新チャートによると、米動画配信大手ネットフリックスの人気アニメ映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」のオリジナル・サウンドトラック（ＯＳＴ）収録曲のうち５曲がメインシングルチャート「ホット１００」にランクインした。

各曲の順位は「Ｇｏｌｄｅｎ」が２位、「Ｓｏｄａ Ｐｏｐ」が２１位、「Ｙｏｕｒ Ｉｄｏｌ」が２４位、「Ｈｏｗ Ｉｔ'ｓ Ｄｏｎｅ」が３６位、「Ｗｈａｔ Ｉｔ Ｓｏｕｎｄｓ Ｌｉｋｅ」が４２位。

Ｋ－ＰＯＰ関連ではこのほか、グローバルガールズグループ、ＫＡＴＳＥＹＥ（キャッツアイ）の「Ｇａｂｒｉｅｌａ」が３１位に入った。

「ＫＰＯＰ！ガールズ」のサントラはメインアルバムチャート「ビルボード２００」で５位にランクインした。

ＫＡＴＳＥＹＥのセカンドミニアルバム「Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ Ｃｈａｏｓ」は３１位、ファーストミニアルバム「ＳＩＳ（Ｓｏｆｔ Ｉｓ Ｓｔｒｏｎｇ）」は１１０位に再ランクインを果たした。

また、男性グループ、Ｓｔｒａｙ Ｋｉｄｓ（ストレイキッズ）の「ＫＡＲＭＡ」は４５位、ＴＯＭＯＲＲＯＷ Ｘ ＴＯＧＥＴＨＥＲ（ＴＸＴ、トゥモロー・バイ・トゥギャザー）のヨンジュンのファーストソロアルバム「ＮＯ ＬＡＢＥＬＳ：ＰＡＲＴ ０１」は１６３位につけた。