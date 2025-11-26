サッカーＷ杯抽選会　韓国「第２ポット」に＝日本などと同じ

【ソウル聯合ニュース】国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は２６日（日本時間）、２０２６年ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３カ国大会の組み合わせ抽選（日本時間１２月６日）を前に各国のポットの割り当てを発表し、韓国は４段階のうち予想通り「第２ポット」に入ることが確定した。

ポット分けはグループリーグで強豪同士の対戦を回避するため設けられた。韓国は今月開催されたボリビア、ガーナとの国際親善試合に２連勝し、世界ランキング２２位を維持。日本、イラン、オーストラリアなどと共に第２ポット入りし、同じく第２ポットに入ったクロアチア、モロッコ、コロンビア、ウルグアイ、スイスなど強豪国とのグループリーグでの対戦を免れることになった。

ただ、欧州を除き同一大陸の国とグループリーグで対戦しない原則により、韓国は第３ポットの強豪国であるノルウェー、エジプト、アルジェリア、チュニジア、コートジボワールなどと対戦する可能性がある。

第４ポットには欧州プレーオフの勝者４チームと大陸間プレーオフを勝ち抜いた２チームが入るが、韓国がプレーオフを通過した強豪国と対戦することになれば、第２ポットを死守したメリットは薄まらざるを得ない。

ＦＩＦＡは１１月の世界ランキングに応じてポットを割り当てると先に公表したため、各国のポット割り当ては１１月のランキングが発表された２０日に事実上確定していた。