囲碁の仲邑菫四段　新韓銀行世界棋仙戦に主催者推薦枠で出場決定

【ソウル聯合ニュース】史上最年少で日本囲碁の女性タイトルを獲得し、韓国棋院に客員棋士として移籍した仲邑菫四段（１６）が新設された世界戦「第１回新韓銀行世界棋仙戦」本戦にワイルドカード（主催者推薦枠）で出場する。韓国棋院が２６日、明らかにした。

来月本戦が始まる同大会の優勝賞金は世界戦としては最高額の４億ウォン（約４２６０万円）、準優勝の賞金は１億ウォンでプロ棋士からの注目も高い。

仲邑四段は今年１０月に行われた世界戦の韓国予選１回戦で敗退したが、「第４期ヒョリム杯未来の女帝最強戦」で韓国棋院移籍後、初となる公式戦優勝を果たすなど、勢いに乗っている。

新韓銀行世界棋仙戦を後援する新韓銀行の関係者は推薦の理由について、「仲邑四段は日本国籍でありながら韓国棋院で客員棋士として活動し、韓日囲碁交流を象徴する人物」とし、日本で史上最年少でプロになり、韓国でも公式戦タイトルを獲得するなど実力も証明されているプロ棋士であると説明した。

仲邑四段は主催者側に感謝を示し、最善を尽くすと抱負を語った。

ワイルドカードが発表され、本戦に出場する３２人が確定した。韓国棋院からは仲邑四段を含め１５人、中国と日本からそれぞれ７人、台湾から２人、ベトナムから１人出場する。

１２月２３日に開会式が開かれ、２４日から２９日までトーナメントで準決勝戦まで行われ、決勝の三番勝負は来年２月に開かれる。