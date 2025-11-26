韓国の出生数が１５カ月連続増　１～９月増加幅１８年ぶり高水準　

【世宗聯合ニュース】韓国国家データ処が２６日に発表した「人口動向」によると、９月の出生数は前年同月比１７８０人（８．６％）増の２万２３６９人で、昨年７月から１５カ月連続で増加した。９月の出生数としては２０２０年（２万３４９９人）以来の高水準となった。

７～９月期の出生数は６万５０３９人で前年同期比３７６７人（６．１％）の増加。増加幅は前年同期（４５０７人）に比べ縮小した。

今年１～９月の累計出生数は１９万１０４０人で前年同期より１万２４８８人多い。増加幅は０７年（３万１２５８人）以来１８年ぶりの高水準を記録した。

昨年後半から出生数と婚姻件数の増加が続いていることを踏まえると、今年の年間出生数は前年（２３万８３１７人）を上回る可能性が高まっている。

１人の女性が生涯に産む子どもの数を示す合計特殊出生率は９月が前年同月比０．０６ポイント増の０．８５、７～９月期が前年同期比０．０４ポイント増の０．８１だった。

７～９月期の合計特殊出生率を母親の年齢別にみると、２５～２９歳では０．１ポイント減少したのに対し、３０～３４歳は２．４ポイント、３５～３９歳は５．３ポイントそれぞれ増加した。

出産の先行指標となる婚姻件数も昨年４月から１８カ月連続で増加した。

９月の婚姻件数は前年同月比３０９５件（２０．１％）増の１万８４６２件で、増加幅と増加率のいずれも９月としては過去最大を記録した。

国家データ処の関係者は、秋夕（チュソク、旧暦８月１５日）の連休が昨年は９月で今年は１０月だったため、今年９月は届け出可能な日数が昨年に比べ多かったことも婚姻や離婚の増加に影響を及ぼしたと説明した。

７～９月期の婚姻件数は前年同期比６６００件（１２．８％）増の５万８３０５件だった。

年齢別の婚姻率は、前年同期比で男女ともに３０代前半の増加幅が最も大きかった。

１～９月の累計婚姻件数は１７万６１７８件で、前年同期比１万４４１７件（８．９％）増加した。

７～９月期の離婚件数は２万２９８１件で、前年同期比１０４件（０．５％）減少した。

７～９月期の死亡数は８万５０５１人で、前年同期比４４７９人（５．０％）減少した。

死亡数が出生数を上回り、７～９月期の人口は２万１１人の自然減となった。人口は２４四半期連続で減少している。

ただ、１～３月期（３万５８７４人減）、４～６月期（２万３５８６人減）に比べ減少幅は縮小した。