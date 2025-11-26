韓国　きょうのニュース（１１月２６日）

◇１～９月の出生数１９万人突破 増加幅１８年ぶり高水準

国家データ処が２６日発表した「人口動向」によると、９月の出生数は２万２３６９人で前年の同じ月に比べて１７８０人（８．６％）増加した。１～９月の出生数は１９万１０４０人で前年同期比１万２４８８人増え、増加幅は２００７年（３万１２５８人）以来の高水準となった。９月の婚姻件数は１万８４６２件で前年同月比３０９５件（２０．１％）増加した。増加幅、増加率ともに９月としては過去最高を記録した。

◇前首相に懲役１５年求刑 内乱首謀ほう助罪など

尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領による昨年１２月の「非常戒厳」宣言を巡り、内乱首謀ほう助罪などに問われている韓悳洙（ハン・ドクス）前首相の論告求刑公判が２６日、ソウル中央地裁であり、特別検察官が懲役１５年を求刑した。特別検察官側は「被告人は内乱を防ぐことができた事実上唯一の人物だったにもかかわらず、国民全体の奉仕者としての義務を捨て戒厳宣言前後の一連の行為により内乱に加担した」と指摘した。地裁は韓氏の判決公判を来年１月２１日か同２８日に開くと明らかにした。予定通り進めば、内乱事件で起訴された当時の閣僚のうち、初めて一審判決が言い渡されることになる。

◇経済副首相 ウォン安対策「年金基金利用しない」

具潤哲（ク・ユンチョル）経済副首相兼企画財政部長官は２６日の記者会見で、企画財政部と保健福祉部、韓国銀行（中央銀行）、国民年金公団が４者協議体を構成したことを巡り、国民年金基金が国内総生産（ＧＤＰ）の５０％を上回り、外貨準備高も上回るなど規模が大きくなり、外国為替市場に参入する機関としては年金公団は最大レベルの影響力を持つとし、国民年金の収益性と外国為替市場の安定を調和させるための議論を開始したと説明した。国民年金がウォン安、ウォン高の両面で変動性を増大させる可能性があるため４者協議体で長期的かつ根本的なロードマップを策定するという意味と受け止められる。そのうえで、報じられたようなウォン安への対応に年金を投じる目的では全くないとし、「国民年金を投じることは決してない」と繰り返し強調した。

◇韓国国産ロケット ２７日未明に４回目打ち上げ

韓国で初めて民間主導で製作されたロケット「ヌリ」が２７日未明、南部の全羅南道・高興の羅老宇宙センターから打ち上げられる。ヌリの打ち上げは今回が４回目。航空宇宙研究院が主管したこれまでの打ち上げとは異なり、今回は民間企業のハンファエアロスペースが初めてヌリの製作を担った。打ち上げ運用が始まる２６日は、燃料と電気系統を中心に総合点検が行われる。宇宙航空庁は午後７時半ごろに打ち上げ管理委員会を開き、打ち上げ時刻を最終決定し、午後８時１５分ごろ発表する予定だ。

◇韓国ＬＣＣ機が貨物室ドア開いた状態で着陸 政府が調査開始

韓国格安航空会社（ＬＣＣ）のイースター航空の旅客機が貨物室のドアが開いた状態で済州空港に着陸したことを受け、国土交通部が調査を開始したことが２６日、分かった。同部などによると、金浦空港を２４日午後３時４５分ごろ出発したイースター航空機には乗客１７７人が乗っていた。機内の気圧を一定に保つ「与圧システム」に異常はなかったという。