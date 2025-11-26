韓国流通・食品大手　創業家３世が相次ぎスピード出世＝３０代で役員

【ソウル聯合ニュース】今年の年末、韓国の流通・食品大手の役員人事で創業家３世が相次いでスピード出世した。大企業で役員になれる確率は１％にも満たないとされる中、これらの企業では創業家３世が３０代で専務や副社長に昇進するケースもみられる。

ロッテグループの辛東彬（シン・ドンビン、日本名：重光昭夫）会長の長男、辛ユヨル（日本名・重光聡）ロッテ持ち株会社副社長（３９）は２６日、ロッテグループの定期役員人事でロッテバイオロジクスの各自代表取締役に就任することが決まった。

ユヨル氏は日本のロッテホールディングスに入社後、２０２２年のロッテケミカル日本支社常務、２３年のロッテファイナンシャル社長を経て昨年、ロッテ持ち株会社の副社長に昇進した。

先週には食品大手、農心と三養食品の創業家３世がスピード昇進した。

三養ラウンドスクエアは１７日の定期役員人事で、チョン・ビョンウ最高執行責任者（ＣＯＯ）常務（３１）を三養食品専務に昇進させた。

金廷修（キム・ジョンス）同社副会長の長男のチョン氏は１９年に２５歳で三養食品海外事業本部部長として入社して以来、スピード昇進を続けてきた。入社１年で取締役に就任し、４年目の２３年に常務に昇進してから２年で専務になった。

農心は２１日、辛東原（シン・ドンウォン）会長の長男の辛尚烈（シン・サンヨル）未来事業室長（専務、３２）を来年１月１日付で副社長に昇進させる内容の定期役員人事を発表した。尚烈氏は１９年に平社員として入社。代理、部長、常務、専務を務めた。

ＳＰＣグループの許英寅（ホ・ヨンイン）会長の長男、ホ・ジンス社長（４８）は４日、副会長に昇進した。ジンス氏はグループ会社、パリクロワッサンの最高戦略責任者（ＣＳＯ）とグローバルＢＵ（ビジネスユニット）長としてベーカリーチェーン「パリバゲット」のグローバル事業を担当してきた。許会長の次男、許希秀（ホ・ヒス）ＢＲコリア副社長（４７）も社長に昇進した。

ＣＪグループの李在賢（イ・ジェヒョン）会長の長男、李先鎬（イ・ソンホ）ＣＪ株式会社未来企画室長（３５）は１８日の役員人事で、未来新事業の拡大を担う未来企画グループ長に就任した。

オリオンの創業家３世、タム・ソウォン専務（３６）が来月の定期人事で副社長に昇進するかも注目される。同社の譚哲坤（タム・チョルゴン）会長と創業家２世の李和卿（イ・ファギョン）副会長夫妻の長男であるソウォン氏は２１年７月に入社し、翌年１２月に常務に就任。昨年末には入社３年５カ月で専務に昇進した。

流通・食品企業の創業家３世は役員として未来事業を担当するケースが多い。

入社２０年を超えるというある企業の役員は、創業家３世のスピード昇進に不公平さを感じるとした上で、経営の成果を昇進理由に挙げているが、その成果が本当に創業家３世が成し遂げたものといえるか疑問だと述べた。