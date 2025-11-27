韓国中銀　２５年成長率見通しを１．０％に上方修正＝２６年は１．８％に

【ソウル聯合ニュース】韓国銀行（中央銀行）は２７日に発表した改定経済見通しで、２０２５年の実質国内総生産（ＧＤＰ）成長率を１．０％とし、８月に発表した見通し（０．９％）を０．１ポイント上方修正した。

７～９月期の成長率が１．２％と、韓銀の見通し（１．１％）を上回った点を反映した。

韓銀は今年の成長率見通しを２０２３年１１月に２．３％と予測してから、昨年５月に２．１％、同１１月に１．９％、今年２月に１．５％、同年５月は０．８％と下方修正を続けてきたが、８月（０．９％）から２回連続で上方修正した。

今回の見通しは韓国金融研究院と経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）が提示した１．０％と同じで、韓国政府と政府系シンクタンクの韓国開発研究院（ＫＤＩ）、国際通貨基金（ＩＭＦ）が示した０．９％よりは高い。

韓銀はこの日、２６年の成長率見通しも１．６％から１．８％に上方修正し、潜在成長率（約１．８％）の水準を回復すると予想した。

来年の成長率見通しは２４年１１月の１．８％から今年５月には１．６％に下方修正されたが、今回再び１．８％に引き上げられた。

これは韓国政府とＫＤＩ、ＩＭＦがそれぞれ提示した１．８％と同水準で、韓国金融研究院（２．１％）とＯＥＣＤ（２．２％）よりは低い。

韓銀は、２７年の成長率見通しを１．９％と提示した。昨年の２．０％から今年は１．０％へと半減し、来年（１．８％）、再来年（１．９％）まで３年連続で１％台の成長率を記録するとの見通しを示した。

また、今年と来年の消費者物価上昇率の見通しを２．０％から２．１％、１．９％から２．１％にそれぞれ上方修正した。

原油価格は下落傾向を示しているが、韓国通貨ウォンの対ドルの為替レートが１ドル＝１４５０ウォン（約１５４円）以上となるウォン安が進み、輸入物価が上昇したことなどを踏まえたと分析される。