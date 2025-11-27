「世界1％の科学者」韓国76人・日本88人…今回もトップ10圏外

世界で最も影響力のある研究者を集計した「2025年 高被引用論文著者（HCR）」の国別順位で、韓国は今回もトップ10圏外だった。HCRは、引用回数が上位1％に入る論文を過去11年間で複数回発表している研究者を毎年選ぶもので、「世界1％の科学者」保有国の順位とも呼ばれる。

国際学術情報分析企業「クラリベイト」がこのほど発表した HCRの国別ランキングによると、米国が2670人で全体の37％を占め、1位をキープした。2位は前年同様に中国（1406人）で、3位以下は英国（570人）、ドイツ（363人）、オーストラリア（312人）、カナダ（227人）が続いた。

クラリベイトは今回、世界60カ国の約1300機関から、計7131人をHCRに選出した。

クラリベイトの国別ランキングは10位（フランス、121人）まで発表される。韓国は76人がHCRに選出され、日本は88人で韓国を上回った。クライベイトは「上位10カ国が全体の86％を占めており、研究の影響力が特定の国に集中していることが分かった」と説明した。

機関別の順位では、中国科学院（CAS）が258人で1位となった。2位以下はハーバード大学（170人）、スタンフォード大学（141人）、清華大学（91人）、マサチューセッツ工科大学（MIT、85人）が続いた。韓国の大学・研究機関は、上位50位以内に1校も名を連ねることができなかった。

