韓国国会　最大野党重鎮議員の逮捕同意案可決＝戒厳解除案採決妨害容疑

【ソウル聯合ニュース】韓国の国会本会議で２７日、保守系最大野党「国民の力」の秋慶鎬（チュ・ギョンホ）議員の逮捕同意案が可決された。昨年１２月３日に尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領が「非常戒厳」を宣言した当時、同党の院内代表だった秋氏は、国会の戒厳解除要求案の採決を妨害した容疑で逮捕状が請求されている。

逮捕同意案の採決は無記名で行われ、出席議員１８０人のうち賛成１７２票、反対４票、棄権２票、無効２票で可決された。

逮捕同意案が可決されるためには在籍議員の過半が出席し、出席議員の過半が賛成する必要がある。秋氏をはじめ国民の力の議員は採決を欠席した。

革新系与党「共に民主党」は秋氏の逮捕同意案賛成を党論とせず、各議員に対応を委ねる自主投票の方針を決めた。同党や革新系野党「祖国革新党」などの議員の大部分は賛成票を投じた。

秋氏は、尹錫悦政権で初代の経済副首相兼企画財政部長官や当時与党だった国民の力の院内代表を務めた親尹派の重鎮。

逮捕同意案が可決されたことで、秋氏は逮捕状発付の是非を判断する裁判所の令状審査を受けることになった。審査は来月初めごろに行われると予想される。

秋氏は逮捕同意案の採決に先立ち、「何よりも私はわが党の国会議員に対し戒厳解除要求案の採決を欠席するよう勧めたり誘導したりしたことはない」とし、「逮捕状請求は国民の力を違憲政党解散に追い込み、保守政党の命脈を断つという政治工作だ」と主張した。