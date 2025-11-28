記事入力 : 2025/11/28 09:23

香港での音楽授賞式「ＭＡＭＡ」　予定通り開催へ＝レッドカーペットは中止

【ソウル聯合ニュース】高層マンションで大規模火災が発生し、多数の死傷者が出た香港で２８日から２日間、韓国の音楽専門チャンネルＭｎｅｔ主催の音楽授賞式「ＭＡＭＡ　ＡＷＡＲＤＳ」が予定通り開催される。

　Ｍｎｅｔを運営するＣＪ　ＥＮＭは、華やかな演出は控え、追悼の時間を設けるなど舞台構成や進行に慎重を期すとし、被害者支援のため寄付すると明らかにした。また、レッドカーペットイベントは中止するが、授賞式は予定通り生中継を行う予定だと説明した。

　ＭＡＭＡ　ＡＷＡＲＤＳは２８、２９両日の午後７時半（日本時間）に香港・カイタックスタジアムで開催される。

　Ｍｎｅｔのアイドルオーディション番組「ＢＯＹＳ　ＩＩ　ＰＬＡＮＥＴ」を通じて結成されたＡＬＰＨＡ　ＤＲＩＶＥ　ＯＮＥ（アルファドライブワン）をはじめ、ＢＡＢＹＭＯＮＳＴＥＲ（ベイビーモンスター）、ＥＮＨＹＰＥＮ（エンハイプン）、Ｈｅａｒｔｓ２Ｈｅａｒｔｓ（ハーツトゥーハーツ）、ＴＷＳ（トゥアス）、Ｓｔｒａｙ　Ｋｉｄｓ（ストレイキッズ）、ＺＥＲＯＢＡＳＥＯＮＥ（ゼロベースワン）、ＢＩＧＢＡＮＧ（ビッグバン）のＧ－ＤＲＡＧＯＮ（ジードラゴン）など多数のアーティストが出演者に名を連ねた。

