行方不明から44日ぶり　50代女性が遺体で発見…元交際男性（54）が殺害を自白　／清州

忠清北道清州市内で行方不明になっていた50代の女性が、捜索願の出されてから44日後に遺体で発見された。忠北警察庁などが27日に発表した。

発表によると、27日午後8時ごろ、忠清北道陰城郡のある廃棄物処理会社で、行方不明だった女性の遺体が発見されたとのことだ。遺体は麻袋に入っていたという。

警察は26日にこの女性を殺害した容疑（暴行致死）で元交際相手の男（54）を緊急逮捕し、遺体の遺棄場所について供述を得ていた。

男は警察で「女性を殺害した後、遺体を取引先に遺棄した」と供述、警察は男が供述した廃棄物処理会社を捜索して女性を発見したという。

女性は先月14日午後6時30分ごろ、清州市興徳区内の会社から自分のスポーツタイプ多目的車（SUV）に乗って退勤した後、行方不明になっていた。同月16日に「一人で暮らしている母（行方不明になった女性）と昼間に電話で話して以降、連絡が取れない」という通報を受けた警察が、女性の所在地把握に着手した。女性が行方不明になった日の夜、携帯電話の位置情報は清州市玉山面の山を指していたとのことだ。

警察は男を有力な容疑者とみて、26日午前11時47分ごろ、鎮川郡鎮川邑のある飲食店駐車場で摘発した。警察は男を忠北警察庁に護送し、具体的な犯行の経緯と女性の所在地などを追及したところ、27日に犯行を自白した。警察は男に対する拘束令状を請求する方針だ。

