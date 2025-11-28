李大統領の支持率　２週連続で６０％＝与党４２％・最大野党２４％

【ソウル聯合ニュース】世論調査会社の韓国ギャラップが２８日に発表した調査結果によると、李在明（イ・ジェミョン）大統領の職務遂行について「うまくやっている」と答えた人は前週と同じ６０％だった。「うまくできていない」と回答した人は１ポイント上昇した３１％だった。

調査は２５～２７日に全国の１８歳以上の１０００人を対象に実施された。

李大統領の支持率は１１月第１週の６３％から第２週には５９％に下落したが、第３週から２週連続で６０％を維持した。

李大統領の職務遂行を肯定的に評価した理由としては「外交」が４３％で、２週連続で最も多かった。「経済・国民生活」（１１％）、「職務能力・有能さ」（６％）などが続いた。

否定的に評価した理由は「経済・国民生活」（１４％）が最も多く、次いで「道徳性の問題・本人の裁判回避」（１２％）、「全般的によくやっていない」（８％）などが挙げられた。

政党支持率は革新系与党「共に民主党」が前週から１ポイント下落した４２％、保守系最大野党「国民の力」は前週と同じ２４％だった。国民の力の支持率は３週連続で変わらなかった。

「祖国革新党」と「改革新党」の支持率はそれぞれ３％、「進歩党」は１％だった。