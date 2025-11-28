酩酊状態の女性秘書官にセクハラ、共に民主・張京泰議員の醜態に現場騒然【独自】

【TV朝鮮】（アンカー）

韓国与党・共に民主党の張京泰（チャン・ギョンテ）議員が国会のある女性秘書官にセクハラ（性的嫌がらせ）行為をしたとして告訴されました。TV朝鮮が確認した告訴状には「酒に酔って抵抗できない状態だった被害者に対し、周囲が制止しているのにもかかわらず、張京泰議員がセクハラ行為をした」という主張が書かれていました。TV朝鮮は約1年前にこの事件を取材しましたが、被害者が国会議員を告訴することをためらって報道を望まなかったため、当時は記事化しませんでした。しかしこのほど、被害者が張京泰議員を告訴すると決心したことから、報道に踏み切りました。当時、何があったのか、ファン・ジョンミン記者が独自取材しました。

【写真】周囲の制止を振り切りセクハラ→被害女性の彼氏登場で修羅場

（記者リポート）

ある飲食店に現れた男性が誰かに強く抗議しています。

「何してるんだ？ 他人のカノジョと何をしているのかって言っているんだ」

昨年10月、ソウル・汝矣島のある飲食店で、国会議員室職員の夕食会が行われていた最中に騒動が起きました。

TV朝鮮が確保した動画を見ると、遅れて来た共に民主党の張京泰議員が、きちんと座ることもできない状態の女性秘書官の隣に座っています。

この秘書官や状況を目撃した他の秘書官たちは「この時、張京泰議員のセクハラ行為があった」と主張しています。

（飲食店関係者）

（「当時、客は多かったんですか？」）「いいえ、（時間が）遅かったんです」

（「警察官は直接、店の中まで入ってきたんですか？」）「中には入ってこなかったと思います」

この秘書官は一昨日、ソウル永登浦警察署で張京泰議員を準強制わいせつにより告訴しました。

告訴状では「状況を十分認識したり、対応できたりしない抗拒不能状態だった。周囲が制止したのにもかかわらず、セクハラ行為を受けた」と主張しています。

1年たってから告訴を決心するに至ったのは「組織的かつ体系的な報復の危険にさらされている状況にあるため」と説明しました。

弁護人は「被害者が深刻な精神的苦痛を受けたが、勇気を出すことにした。徹底した保護措置を取ってほしい」と警察に要請しました。

これに対して、張京泰議員は「全く事実ではない。虚偽の告訴だ。強力に対応する」とコメントしました。TV朝鮮、ファン・ジョンミンがお伝えしました。

（2025年11月27日放送 TV朝鮮『ニュース9』より）