１０月の訪韓外国人観光客８．７％増　年間目標１８５０万人達成確実　

【ソウル聯合ニュース】韓国観光公社が２８日に発表した統計によると、１０月に韓国を訪問した外国人観光客は前年同月比８．７％増の１７３万９０００人で、新型コロナウイルス流行前の２０１９年１０月（１６５万６０００人）を上回った。

地域別にみると、１９年に比べ欧州と米州からの観光客が３３．９％増加し、日本からの観光客も２７．５％増えた。香港、台湾、マカオなど中華圏の観光客もコロナ禍前の水準を上回った。このうち欧米など遠距離の観光客の増加は、韓流ブームと関連があると分析される。

中国人観光客は前年同月比２０．５％増え、増加幅が最も大きかった。中国人団体観光客のビザ（査証）を免除する制度が施行された影響とみられる。

１～１０月の訪韓外国人観光客は前年同期比１５．２％増の１５８２万１０００人で、１９年同期の１０８．４％の水準となった。

今年の目標値である１８５０万人の達成は確実とみられる。

国・地域別の観光客数は中国（４７１万人）、日本（２９９万人）、台湾（１５７万人）、米国（１２４万人）、香港（５１万人）の順だった。

一方、１０月に海外に出国した韓国人旅行客は２６７万８０００人で、前年同月比１２．４％増加した。１～１０月は２４３３万５０００人で、１９年同期の１００．２％の水準まで回復した。