海兵隊員殉職事故で捜査に圧力　尹前大統領ら３３人起訴＝特別検察の捜査終了

【ソウル聯合ニュース】海兵隊員殉職事故を巡る捜査妨害疑惑を調べる韓国の特別検察官チームが、尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領ら計３３人を起訴し、１５０日間の捜査を終えた。李明鉉（イ・ミョンヒョン）特別検察官は２８日、最後の記者会見を開き、「主な捜査対象の事件について実質的な真相の大部分を糾明した」と強調した。

同チームは、２０２３年７月に水害による行方不明者を捜索中だった海兵隊員が殉職した事故で、海兵隊の捜査団が当時のイム・ソングン第１師団長など幹部らに業務上過失致死の疑いがあるとしたことに尹前大統領が激怒し、イム氏らを容疑者から除外するよう圧力をかけた疑惑を捜査した。尹氏が事件当時の国防部長官で、捜査に圧力をかけたとして職権乱用などの容疑で高位公職者犯罪捜査処（公捜処）に告発された李鐘燮（イ・ジョンソプ）氏を駐オーストラリア大使に任命することで海外に逃避させた疑いも調べた。

特別検察官チームは大統領室や国家安保室などに対する家宅捜索を１８５回実施し、約３００人の容疑者・参考人を聴取。携帯電話やパソコンなどのデジタルフォレンジック（電子鑑識）は４３０回以上実施した。

捜査の結果、圧力行使に関与したとして１３人、李鐘燮氏の海外逃避に加担したとして６人、捜査妨害などで公捜処の幹部５人、イム氏ら事故の責任者５人など計３３人を起訴した。

尹氏については捜査への圧力と李氏の海外逃避の首謀者として２度起訴した。

まず今月２１日に尹氏を職権乱用権利行使妨害、公用書類無効の罪で起訴した。これに加担したとして趙太庸（チョ・テヨン）元国家安保室長、李氏ら１１人も同日起訴された。

２７日には容疑者だった李氏をオーストラリアに逃避させたとして、尹氏を犯人逃避、職権乱用、国家公務員法違反の罪で起訴した。尹氏をはじめ趙氏、朴性載（パク・ソンジェ）元法務部長官ら６人が起訴された。