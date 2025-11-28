香港で音楽授賞式「ＭＡＭＡ」　大規模火災の犠牲者哀悼

【ソウル聯合ニュース】韓国の音楽専門チャンネルＭｎｅｔ主催の音楽授賞式「ＭＡＭＡ ＡＷＡＲＤＳ」が２８日、香港・カイタックスタジアムで始まった。翌２９日まで開かれる授賞式は、香港の高層マンションで発生した大規模火災で犠牲になった人たちを哀悼することで始まった。メインＭＣを務める俳優パク・ボゴムは黒のスーツ姿でステージに登場。受賞者らと共に黙とうをささげた。

パク・ボゴムは参加アーティストやスタッフは辛い気持ちの中でも責任感を持って授賞式の準備を進めてきたと説明。「わたしたちは音楽の持つ力を信じているからです。音楽が与える癒しと連帯の力を信じ、ステージを通じてお見舞いの気持ちや希望があることを伝えたいです」などと語った。

また、火災の痛みを世界中の人と共に記憶するとともに、真心をこめた「サポート香港」のメッセージを伝えたいと表明。被害者支援のための寄付を呼び掛けた。

２６日に香港北部・新界地区の高層マンション群で起きた大規模火災では２８日午後現在、少なくとも１２８人の死者が出た。

Ｍｎｅｔを運営するＣＪ ＥＮＭは２７日、授賞式はで華やかな演出は控え、追悼の時間を設けるなど舞台構成や進行に慎重を期すとし、被害者支援のため寄付すると明らかにした。また、レッドカーペットイベントは中止するが、予定通り生中継を行う予定だと説明した。

初日の２８日はＨｅａｒｔｓ２Ｈｅａｒｔｓ（ハーツトゥーハーツ）、ＥＮＨＹＰＥＮ（エンハイプン）、ＴＷＳ（トゥアス）、ＳＵＰＥＲ ＪＵＮＩＯＲ（スーパージュニア）、ＮＣＴ ＷＩＳＨ（エヌシーティーウィッシュ）、ＩＶＥ（アイブ）などがステージに立つ。

黒の衣装を身に着けた受賞アーティストは明るい表情ではなく、神妙な面持ちで賞を受け取った。受賞のあいさつでは犠牲者を悼むとともに、一刻も早い事態の収拾を願った。